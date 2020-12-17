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Одностороннее движение введено на улицах Герцена и Волкова в Пскове

На двух улицах Пскова ввели одностороннее движение. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на улице Герцена осталось одно разрешенное направление движения - от улицы Леона Поземского в сторону улицы Волкова.

Одностороннее движение также введено у дома №1 по улице Волкова. Разрешенное направление движения - от улицы Герцена в сторону улицы Труда.

Изменилась схема движения вокруг сквера на пересечении улиц Герцена и Волкова. У домов №10 и №8 по улице Герцена также действуют одностороннее движение.

Предупреждающие об этом дорожные знаки установлены на выездах из дворов.

Добавим, что введение одностороннего движение на улице Герцена было предусмотрено проектом реконструкции улицы Поземского в Пскове.