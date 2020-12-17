На центральных улицах Пскова планируют установить несколько новых светофоров. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 17 декабря комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела предложение ГИБДД о поэтапном переводе нерегулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах в регулируемый режим. Это предусмотрено новым стандартом.
Это касается всех переходов на дорогах, где имеется две полосы для движения в каждую сторону на дорогах с двухсторонним движением, с тремя и более полосами на дорогах с односторонним движением. Всего госавтоинспекция насчитала 37 таких переходов в Пскове без светофорного регулирования и внесла предложение о поэтапном переводе переходов в регулируемые.
В качестве первоочередных мероприятий предложили шесть адресов: Советская, 9 у главпочтамта, Октябрьский проспект на перекрестке с Иркутским переулком Рижский проспект – Печорская, Инженерная у дома №18, Коммунальная, 32 у поворота на улицу Подвишенскую, проспект Энтузиастов на пересечении с Сиреневым бульваром.
Комиссия одобрила установку светофоров на переходах по данным адресам.
Представитель «Убитых дорог» Николай Мельков считает, что в результате движение остановится на Октябрьском проспекте, с учетом уже введенного в эксплуатацию светофора на перекрестке с улицей Пушкина. Его опасения разделила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.
Николай Мельков также заявил о необязательности нового стандарта, его применение носит добровольный характер. Однако представители УГХ нашли предложения установить новые пешеходные светофоры объективно необходимыми.
Комиссия проголосовала за установку новых светофоров. Два человека голосовали против и один воздержался. Вопросы вызвала установка на Советской у дома №9, оппоненты посчитали, что она может вызвать транспортный коллапс.
По словам заместителя начальника УГХ Александра Грацкого, коллапс возникает как раз из-за беспорядочного движения. Светофор с кнопкой даст определенную задержку в движении пешеходов.