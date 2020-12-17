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На центральных улицах Пскова планируют установить несколько новых светофоров

На центральных улицах Пскова планируют установить несколько новых светофоров. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 17 декабря комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела предложение ГИБДД о поэтапном переводе нерегулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах в регулируемый режим. Это предусмотрено новым стандартом.

Это касается всех переходов на дорогах, где имеется две полосы для движения в каждую сторону на дорогах с двухсторонним движением, с тремя и более полосами на дорогах с односторонним движением. Всего госавтоинспекция насчитала 37 таких переходов в Пскове без светофорного регулирования и внесла предложение о поэтапном переводе переходов в регулируемые.

В качестве первоочередных мероприятий предложили шесть адресов: Советская, 9 у главпочтамта, Октябрьский проспект на перекрестке с Иркутским переулком Рижский проспект – Печорская, Инженерная у дома №18, Коммунальная, 32 у поворота на улицу Подвишенскую, проспект Энтузиастов на пересечении с Сиреневым бульваром.

Комиссия одобрила установку светофоров на переходах по данным адресам.

Представитель «Убитых дорог» Николай Мельков считает, что в результате движение остановится на Октябрьском проспекте, с учетом уже введенного в эксплуатацию светофора на перекрестке с улицей Пушкина. Его опасения разделила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.

Николай Мельков также заявил о необязательности нового стандарта, его применение носит добровольный характер. Однако представители УГХ нашли предложения установить новые пешеходные светофоры объективно необходимыми.

Комиссия проголосовала за установку новых светофоров. Два человека голосовали против и один воздержался. Вопросы вызвала установка на Советской у дома №9, оппоненты посчитали, что она может вызвать транспортный коллапс.

По словам заместителя начальника УГХ Александра Грацкого, коллапс возникает как раз из-за беспорядочного движения. Светофор с кнопкой даст определенную задержку в движении пешеходов.