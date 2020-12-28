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Михаил Ведерников поручил составить протокол по недостаткам, выявленным в ходе реконструкции улицы Леона Поземского

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подготовить протокол по недостаткам, выявленным на реконструированном участке улицы Леона Поземского в Пскове, в целях их последующего устранения. Об этом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с рабочего выезда по дорожным объектам.

В конце января состоится еще один выезд для проверки устранения замечаний.

Напомним, первая очередь реконструкции улицы Леона Поземского предусматривала работы на участке от Советского моста до ул. Набат. В ходе работ у заказчиков неоднократно возникали нарекания к качеству. В частности, глава городской администрации Александр Братчиков не исключил возможность гарантийного ремонта.