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Заработал новый светофор на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове

Новый светофорный объект заработал на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 18 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства, светофор работает в вызывном режиме. После нажатия кнопки начинается обратный отсчет, через 2 минуты загорается разрешающий сигнал для пешеходов.

Светофор работает в таком режиме 24 часа. Предполагается, что это оптимальный режим работы, не вызывающий скопления транспорта и позволяющий пешеходам организованно и безопасно перейти дорогу.

Режим работы согласован с ГИБДД.

Пешеходный светофор на улице Индустриальной будет включен после оплаты присоединения.