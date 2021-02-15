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До конца недели на перекрестке Рижского и Юбилейной будет работать регулировщик

Светофор на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной снова работает некорректно - то одновременно горят разрешающий и запрещающий сигналы, то он не функционирует совсем. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области



В начале января на светофоре сломался контроллер, во время ремонта его заменили. Однако, как пояснили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, новый контроллер «более требовательно относится к линиям связи перекрестка». При проведении пусконаладки организовали переключение со старого контроллера на новый с частичным использованием старых кабелей. И при наступлении переходных температур оставшиеся сети стали набирать влагу, влиять на бесперебойную работу контроллера.





Сейчас идут восстановительные работы по приведению в соответствие старых сетей посредством частичной замены участков кабеля и переключения на рабочие пары. Работы планируется провести в течение этой недели.

Пока не работает светофор, регулировать движение на перекрестке будет сотрудник ГИБДД. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.