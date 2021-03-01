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Ямочный ремонт дорог начался в Пскове

Подрядные организации приступили к ямочному ремонту дорог Пскова. В настоящее время они устраняют крупные аварийные ямы, размер которых не соответствует ГОСТу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядчики запланировали и ведут ремонтные работы на улицах Максима Горького, Народной, Западной, Новгородской, Металлистов и Октябрьском проспекте.

Также в ближайшее время рабочие устранят крупные ямы на улицах Чудской, Труда, Леона Поземского, Коммунальной и Вокзальной.

Ремонт дорожного полотна проводится и в ночное время суток, добавили в администрации города.