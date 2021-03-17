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Псковавтодор начал ремонт объектов по нацпроекту

Управление автомобильных дорог Псковской области приступило к ремонту объектов, вошедших в план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На дороге, ведущей от федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56) к садоводству «Кебь» в Псковском районе, идут подготовительные работы: рабочие вырубают в полосе отвода кустарник, спиливают мешающие обзору деревья. Всего спилят 270 деревьев. Таким образом, расчистят около 4 га территории.

Также проводится ремонт водопропускных труб: специалисты очищают трубы от наплывшего грунта, грязи и наносов, меняют крайние звенья искусственных сооружений. Кроме того, выполнят работы по укреплению откосов, ремонту швов паклей и заделке их цементным раствором. В общей сложности Псковавтодор приведет в нормативное состояние 11 водопропускных труб.

Ранее сообщалось, что в комплекс дорожных работ включили планировку откосов насыпи и дна кюветов, устройство водоотводных канав, срезку изношенного покрытия проезжей части, укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, восстановление съездов и остановочных площадок, планировку обочин и их укрепление песчано-гравийной смесью, засев бровки травой, установку автопавильонов, скамеек и урн.

Всего приведут в порядок около 5 км. Ремонт планируется завершить до 1 декабря. Стоимость работ составляет около 70 млн рублей. Средства выделят из областного бюджета.

Добавим, что в этом году собственными силами Псковавтодор доведет до нормативного состояния еще 4 объекта: более 14 км трассы Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком и Локнянском районах, свыше 9 км трассы Остров – Новоржев в Новоржевском районе, 2,2 км дороги, ведущей к причалу на реке Толба в Псковском районе, и 7,3 км автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском районе.