АвтоМир / За рулём

Цена ОСАГО в 2025 году вырастет в среднем на 9%

В следующем году цена ОСАГО увеличится примерно на 9%, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Он пояснил, что средняя выплата по ОСАГО продолжает расти и превысила 100 тысяч рублей. При этом средняя цена полиса в текущем году не увеличивалась. Однако стоимость запчастей для иномарок в декабре выросла на 10-12%.

В целом стоимость деталей за 2024 год увеличилась на 9%. Это, в свою очередь, может повлиять на стоимость полиса. Евгений Уфимцев отметил, что необходимо либо расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховщики могли повысить стоимость только для аварийных водителей, либо продолжить реформу по индивидуализации тарифов, пишут «Известия».

«К концу года мы подошли к максимальному использованию нынешнего коридора по ОСАГО. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев, но и для всех остальных», — сообщил Евгений Уфимцев.

По его мнению, необходимо полностью отпустить цену ОСАГО, так как рынок для этого созрел.