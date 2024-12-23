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Допсекция светофора с Юбилейной на Народную: быть или не быть?

23.12.2024 11:11|ПсковКомментариев: 0

В Пскове на минувшей неделе состоялось четвертое за год заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Под руководством главы Пскова Бориса Елкина рассмотрены несколько вопросов, может быть, не первостепенного значения, но довольно показательных для понимания ситуации.

 

 

Приключения ограждения на улице Шоссейной - установить, чтобы демонтировать

Фото: Панорама Яндекса

Начнем с курьезного. Генеральный директор Псковского хлебокомбината обратился с просьбой о демонтаже ограждения возле фирменного магазина на Шоссейной. В свое время ограждение установили для безопасности пешеходов, чтобы они не переходили дорогу в неположенном месте с целью попасть в магазин.

Совершенно правильно задан вопрос: какова изначальная целесообразность в установке ограждения? Руководству хлебокомбината предложили вариант переноса ограждения на противоположную сторону дороги за счет организации. Администрация города может рассмотреть возможность демонтажа ограждения при плановом ремонте улицы Шоссейной. Тут должна быть приписка «когда-нибудь», потому что о планах ремонта этой улицы в ближайшие годы ничего не слышно. Тем более недавно проводились работы по устройству недостающего тротуара.

Хлебокомбинат - далеко не бедная организация. Она и светофор в свое время ставила за свой счет, как уверены многие псковичи, исключительно для того, чтобы «хлебный» транспорт беспрепятственно выезжал с заводской территории.

Ограничение парковки на улице Металлистов

Фото: Панорама Яндекса

Похожее решение принято по обращению о запрете парковки на улице Металлистов, у дома 23. Сейчас участок улицы используют грузовые автомобили, располагается транспортная проходная завода ПЭМЗ. Серьезное производство находится в центре города исторически, с дореволюционного периода, тут ничего не изменишь.

Принято решение установить знак 3.27 «Остановка запрещена». Будет ограничен небольшой участок дороги возле въезда. Решение будет выполнено за счет заявителя – завода.

Новый светофор на Ипподромной

Более страшно звучал вопрос об установке светофора на перекрестке улиц Ипподромной и Ветряной. На первый взгляд, шансы были высокие. Во-первых, изначально обращение поступило в адрес губернатора. Точно по такой же схеме пару лет назад появился новый кнопочный светофор на Крестовском шоссе. Во-вторых, в ноябре на улице Ипподромной был факт серьезного наезда на ребёнка. Девочка получила очень серьёзные травмы.

Фото: Панорама Яндекса

Установка светофора затруднена в связи с отсутствием подхода к пешеходному переходу. Замечания могут устранить при дальнейшей реконструкции улицы, которая сейчас планируется. Правда, если вспомнить анонсированные расширение до четырёхполоски и строительство моста через Великую от радиозавода до Шведской горки, становится понятно, что это прицел на очень долгую перспективу.

Пока решили ограничиться установкой светофора Т7 для обозначения пешеходного перехода. Он хоть и не заставляет остановиться, но привлекает внимание. Решение можно рассматривать как временное, его явно еще придется пересматривать. И не только в этом месте.

Врио начальника УГИБДД по Псковской области Владимир Папорт считает, что следующим этапом надо будет думать про дальнейшее развитие микрорайона и перекресток Ипподромной - Белинского. Рядом активно строятся многоквартирные дома, поток автотранспорта с второстепенных направлений будет расти.

Частная парковка за счет города?

Вопрос по предоставлению парковочного места жителю дома №1 на улице Яна Райниса в Пскове отложен до 2025 года.

Фото: Панорама Яндекса

Житель дома № 1 по улице Яна Райниса обратился в комиссию от имени местных жителей с предложением изменить дорожную разметку: убрать сплошную линию с левой части пути движения и сделать места для остановки транспортных средств по правой стороне. Сейчас, по его словам, жители не имеют возможности въехать на свои земельные участки. А сам заявитель паркуется на островке безопасности. По сути, речь идет об организации частной парковки возле частного дома за счет города.

По мнению главы Пскова Бориса Елкина, частные дома не подразумевают парковку вне участка. В Шабанах все также паркуются на тротуаре, считая, что на земельном участке должны быть только огороды. В любом случае, учитывая планы по устройству кругового пересечения улиц Юбилейной и Яна Райниса, подобные изменения нецелесообразны.

В 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации по организации «кольца».

Новому круговому не быть?

Комиссия обсудила возможность появления перекрестка с круговым движением на пересечении улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове. Инициатором предложения выступил депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев. Ранее вопрос уже обсуждала рабочая группа, но решили оставить на рассмотрение комиссии с главой города.

Улица Народная перегружена со стороны улицы Юбилейной, но также возникает сложность при повороте налево со стороны улицы Розы Люксембург. Однако у ряда участников обсуждения вызывает вопросы сама необходимость подобного решения.

Фото: Панорама Яндекса

Так, по замечанию начальника УГИБДД Псковской области Владимира Папорта, кольцо сделает движение более безопасным, но основной поток все равно пойдет через улицу Народную. Она используется для объезда заторов в утренние часы для движения между Рижским проспектом и улицей Юбилейной. Высказанный в ходе обсуждения вариант изменить направление главной дороги не нашел поддержки. Вспомнили и про маршруты общественного транспорта. Автобусы хоть и выполняют левый поворот, но на извозе часто работают автобусы особо большого класса - сцепки.

Второе по счету обсуждение закончилось решением отложить вопрос для определения степени загруженности перекрестка. Предполагается посчитать основные потоки в утренние часы и после этого принимать решение. Но уже сейчас условная «чаша весов» в обсуждении явно склоняется к варианту «отклонить».

Затея с односторонним движением у второй школы

Одностороннее движение может появиться на участке улицы Свердлова возле школы №2. В декабре 2021 года такое решение уже рассматривалось и было отклонено. В свое время даже опросы проводились на тему, в какую сторону разрешать ехать. Правда, решение было не окончательное. Была оговорка, что обсуждение может продолжиться после окончания ремонта Советского моста. По всей видимости, подходящий момент настал, и Госавтоинспекция Пскова повторно вынесла затею на обсуждение.

Фото: Панорама Яндекса

Что смущает членов комиссии? Во-первых, дополнительный транспорт будет поворачивать с Октябрьского проспекта налево на улицу Свердлову. А утром через нерегулируемый переход идет немалый поток людей.

Во-вторых, родители повезут школьников через соседние дворы, где и так немало транспорта возле различных густо расположенных организаций. Двор «Ракеты» и сейчас используется для сквозного движения с улицы Гоголя на улицу Свердлова. Разъехаться бывает непросто.

В-третьих, проблема парковки у многих городских школ носит системный характер.

По итогам обсуждения никакого решения не принято. Но попытки могут продолжаться. В этой связи вспоминается обещание вернуться к вопросу о возвращении двухстороннего движения на улице Карла Маркса. Это тоже планировали сделать после ремонта на Советском мосту, но пока обещание не выполнено.

Левый поворот на Юбилейной под допсекцию

На фоне откровенно куцей повестки с ерундовыми вопросами сильно выделяется обсуждение установки дополнительной секции светофора для поворота налево с Юбилейной на Народную. Рассматривается вариант с устройством трёх полос для движения в каждом направлении по Юбилейной. Дополнительная стрелка светофора – давно ожидаемое событие (примерно 15 лет и 4 месяца - когда была установлена допсекция для поворота налево с Юбилейной на Маргелова).

Фото: Панорама Яндекса

Подчеркиваю: решение пока не принято. Только идет обсуждение.

Готового решения пока нет. Схема понятна, но уже вызывает массу вопросов.

Каким образом проводить расширение – фактически или перерисовыванием линий разметки (как на Октябрьском перед Гражданской)?

Если расширять физически, не придется ли сносить деревья и залезать на мемориальное кладбище с обелиском на нечётной стороне улицы?

Представители «Убитые дороги» недоумевают. Неужели ширина проезжей части позволяет устроить пять полос на Юбилейной? А почему тогда ГИБДД отказывает в пяти полосах на Летнем саду со словами, что полосы для движения маршрутного общественного транспорта должны быть не уже 3.75 м?

Расширение дороги автоматически влечет за собой реконструкцию и проект с госэкспертизой. Есть ли на это деньги в бюджете, и сколько это лет займет?

Еще одно сомнение: устройство новой допсекции светофора в любом случае добавит к времени ожидания на светофоре дополнительно 20-25 секунд. Пусть на Юбилейной для движения прямо будет две полосы, но две примыкающие улицы шире не станут.

Возможный альтернативный вариант – устройство кругового движения. Но это будет очень сложно по земельным мотивам. На кадастровой карте мы видим прилегающие к перекрестку земли военного назначения. Будем внимательно следить за развитием истории с переустройством светофора Юбилейная – Народная.

Не проще ли навсегда запретить поворот налево? Топорный и кардинальный метод решения тоже имеет право на жизнь. Заодно в обсуждениях вбрасывается и предложение запретить левый поворот на улицу Красноармейскую. 

По-хорошему, город должен вложиться в первую очередь в программное обеспечение для моделирования транспортных потоков. Зная, в какие часы кто куда идёт и едет, можно играться на компьютере с транспортными потоками на любом перекрестке. И только после этого приступать к расширениям и изменениям разметки. Сейчас идет какая-то интуитивная игра в угадайку. Куда все поедут, если запретить поворот налево с Юбилейной на Народную и Красноармейскую? Можно только догадываться. Лучше все хорошо продумать, чтобы потом не тягать пешеходные ограждения туда-сюда.

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей
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