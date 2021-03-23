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АвтоМир / Дороги

Дороги к школам, детсадам и больницам отремонтируют в Псковской области

23.03.2021 10:07|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы дороги, ведущие к социально значимым объектам: школам, детским садам, поликлиникам и больницам. Всего в 2021 году планируется привести в порядок 8 таких объектов общей протяженностью около 6 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В Пскове в план ремонта вошли улица Алтаева, на которой расположены отделение Псковской детской городской поликлиники и школа №22; улица Чудская, где находится Наркологический диспансер Псковской области; площадь Ленина – здесь расположен Псковский государственный университет, участок улицы Инженерной, которая ведет к поликлинике №3.

В городе Острове в нормативное состояние будет приведен переулок Горный. Этот объект улично-дорожной сети является одним из подъездов к Островской межрайонной больнице.

В деревне Лавры Печорского района в перечень объектов нацпроекта вошла улица Школьная, на которой расположена Лавровская средняя общеобразовательная школа. А в деревне Залесье, где будет обновлена улица №1, находится детский сад «Колосок».

В Псковском районе запланировано восстановить участок дороги Подосье – Заровенье (Камно), которая станет подъездом к массиву земельных участков для многодетных семей.

На перечисленных объектах будет проведен комплекс дорожных работ по замене асфальтобетонного покрытия, бортового камня, ремонту существующих тротуаров, восстановлению зеленой зоны, а также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

Добавим, что в этом году по нацпроекту БКАД в регионе запланировано отремонтировать около 193,7 км, из них около 175 км региональных дорог и около 19 км Псковской городской агломерации. Наиболее крупные объекты: Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье - 29,5 км (2 участка), Великие Луки - Усвяты - 19 км (2 участка), Пушкинские Горы - Локня - 14 км, Опочка - Красногородск - граница с Латвийской Республикой - 11,8 км, Порхов - Успенье - 10,6 км (3 участка). Подтвержденное финансирование нацпроекта с учетом дополнительных средств федерального бюджета составляет 3,667 млрд рублей.

Теги: #ремонт дорог #национальные проекты #БКАД #районы
Источник: Псковская Лента Новостей
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