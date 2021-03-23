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АвтоМир / Дороги

Состояние гарантийных дорог в Пскове проверили активисты

29.03.2021 17:00|ПсковКомментариев: 0

Активисты «Убитых дорог» провели традиционный осмотр гарантийных дорог после зимы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сообществе.

«Снег в Пскове почти растаял, а вместе с ним и дороги. Наверное, трудно сейчас найти в городе хоть одну дорогу без ям, но мы попытались», - рассказали активисты.

В первую очередь они обратили внимание на дороги, которые находятся на гарантии. «Это те дороги, которые ремонтировались недавно. Если на них появились дефекты во время эксплуатации, то подрядчик должен их устранить за свой счет, а заказчик в лице администрации города Пскова — проверить качество этих работ. В случае, если проблемы не будут устранены, подрядчика привлекают к ответственности», - заметили в сообществе.

Активисты не стали рассматривать крупные объекты реконструкции: улицы Индустриальную, Яна Фабрициуса и Леона Поземского. По их словам, по этим улицам планируется  отдельный обзор. «Там действительно есть, что показать, и проблем на них предостаточно, а начнем мы с дорог, асфальт на которых обновился недавно в рамках ремонта».

«Итак, мы проехали 67 гарантийных участков. В целом не все так плохо, как могло показаться: 37 участков получили оценку "пять". Не все, конечно, идеально: кое-где началось шелушение покрытия и трещинки, но в целом асфальт на этих дорогах сохранился. Среди таких улиц: Юбилейная, Гаражный проезд, Петровская, Пароменская, Рижский проспект и Металлистов», - дали свою оценку активисты «Убитых дорог».

20 участков получили оценку «четыре». Основные замечания касаются непролитых трещин, а также того, что на дорогах начался разрушаться шов (место стыка двух участков). По словам активистов, эти проблемы легко устранить, но если про них забыть, то через какое-то время они превратятся в ямы. Среди «хорошистов» улицы: Конная, Киселева, Доставалова, Некрасова, Свердлова и Карла Маркса.

Как отметили в сообществе, «тройку» улицы получили за более грубые нарушения: провалившиеся люки, разрушения верхнего слоя покрытия и небольшие ямки. «Такие участки нужно ремонтировать уже сейчас, так как скоро на них появятся ямы. Среди таких улиц: Советская, Шестака, Рокоссовского, Байкова, Льва Толстого. Всего оценку «три» получили 8 улиц.

«"Двойку" получили всего две улицы. Там действительно все плохо – есть ямы и разрушения верхнего слоя покрытия. Это улица Алехина, которую ремонтировала компания ООО "ДСУ-125", а гарантия заканчивается в 2022 году. И улица Алмазная, которая ремонтировалась картами (участками) и гарантия заканчивается в этом году. Ремонтом занималась компания ООО "Жилищный трест плюс"», - рассказали активисты.

Отдельно в «Убитых дорогах» упомянули о том, что на многих участках, даже на пешеходных переходах, есть лужи. «Конечно, это брак при производстве работ – луж на отремонтированных дорогах быть не должно», - подчеркнули активисты.

Подводя итог, в сообществе отметили, что в целом состояние гарантийных дорог в Пскове после зимы выше среднего. «И это показатель: в прошлом году было хуже», - резюмировали проверяющие. Однако по всем проблемам активисты направят запрос в администрацию города Пскова, чтобы там приняли необходимые меры.

Теги: #ремонт дорог #Убитые дороги #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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