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Укладка покрытия началась на Бастионной в Пскове

Укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия началась на улице Бастионной в Пскове. Как сообщается в группе «Дороги Псковской области» В Контакте, на объекте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работает «СпецТрансСервис».

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Сумма контракта составляет 13,6 млн рублей. Средства выделили из федерального и областного бюджетов. Сроки исполнения ремонтных работ - 1 июля 2021 года.