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Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Развитие сети велодорожек»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Развитие сети велодорожек»

Существует ли единый план организации велодорожек на территории Пскова? Когда в Пскове появится проект организации новых велодорожек? Где взять средства на создание велодорожек? В каких местах велодорожки появятся вместе с ремонтом? Возможно ли устройство велодорожек за счет проезжей части? Обо всем этом, о также о плане устойчивой мобильности Пскова пойдет разговор в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

На эти и другие вопросы ответят:

- заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков;

- начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристина Кобызь;

- заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александр Грацкий;

- начальник ОГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт;

- представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков.