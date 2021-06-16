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Для создания сети велодорожек на улицах Пскова могут ввести одностороннее движение

Для создания сети велодорожек некоторые улицы Пскова могут перевести на одностороннее движение. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий.

«Сети велодорожек в Пскове на данный момент нет. Все велодорожки рубленые, ведут в никуда, не соединяют ничего», - сказал он.

Александр Грацкий поддержал идею, которую на пресс-конференции озвучил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков: перед тем, как продолжать прокладывать велосипедные дорожки, нужно разработать концепцию велоинфраструктуры для областного центра.

«Разработка концепции — обширный труд. Надо не только соединить (велодорожками — ред.) районы, но и проработать схему движения. Если на параллельных улицах не будет возможности спроектировать велодорожку в зеленой зоне или с использованием проезжей части, будет рассматриваться возможность перевода улицы в одностороннее движение», - сказал Александр Грацкий.

Павел Волков отметил, что в настоящее время на разработку концепции уже есть договоренность с региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. «Будут выделены средства на создание этой концепции, я надеюсь, что в конце июня — начале июля деньги поступят в наше распоряжение и мы будем разыгрывать конкурс на ее создание», - сказал он.

По словам Александра Грацкого, псковское движение «Убитые дороги» уже прорабатывало схему создания велодорожек на магистральных улицах, однако она может измениться после того, как будет разработана концепция велоинфраструктуры.

«Мы чуть-чуть изменим ситуацию в этом году, но кардинально она поменяется после того, как мы разработаем концепцию и запроектируем велодорожки», - пояснил он.

В свою очередь представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков высказал мнение, что концепция велоинфраструктуры «нужна только с юридической стороны».