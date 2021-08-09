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АвтоМир / Дороги

Новая велодорожка появилась на тротуаре Рижского проспекта в Пскове

18.08.2021 15:32|ПсковКомментариев: 1

Новая велодорожка появилась на тротуарной зоне Рижского проспекта в Пскове. Об этом сообщает Центр Деловой Информации.

Дорожку для велосипедистов выделили на тротуарной зоне у дома №16. На момент публикации краска не успела подсохнуть.

Теги: #псков #рижский проспект #велодорожки
Источник: Псковская Лента Новостей
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