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Новая велодорожка появилась на тротуаре Рижского проспекта в Пскове

Новая велодорожка появилась на тротуарной зоне Рижского проспекта в Пскове. Об этом сообщает Центр Деловой Информации.

Дорожку для велосипедистов выделили на тротуарной зоне у дома №16. На момент публикации краска не успела подсохнуть.