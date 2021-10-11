АвтоМир / Дороги

Юлия Пожидаева предложила псковским депутатам пересесть на велосипеды

Юлия Пожидаева предложила депутатам Псковской городской Думы и исполняющему полномочия главы администрации Пскова пересесть на велосипед. Об этом она заявила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я категорически против появления велодорожек на тротуарах. От этого зависит безопасность пешеходов. Было бы полезно выделить велодорожки на проезжей части, однако делать это нужно, в первую очередь, не на бумаге, а непосредственно в пространстве города. Было бы неплохо Борису Елкину и депутатам сесть на велосипед и проехать город от начала до конца по всем дорогам, где планируется организация велодвижения, чтобы все предусмотреть и запланировать. Я бы тоже присоединилась к этому!» - отметила Юлия Пожидаева.

Кроме того, депутат призвала отличать велосипед-транспорт от велосипеда, который используется для проведения досуга.

«Велодорожки в Финском парке - это не транспортные узлы! Велосипед может стать альтернативой автомобилю, но при условии организации безопасного движения. Сделать на одной улице велодорожку - неплохо, но до нее еще нужно доехать!» - пояснила гость студии.