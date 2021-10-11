Юлия Пожидаева предложила псковским депутатам пересесть на велосипеды

Юлия Пожидаева предложила депутатам Псковской городской Думы и исполняющему полномочия главы администрации Пскова пересесть на велосипед. Об этом она заявила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Кроме того, депутат призвала отличать велосипед-транспорт от велосипеда, который используется для проведения досуга.
«Велодорожки в Финском парке - это не транспортные узлы! Велосипед может стать альтернативой автомобилю, но при условии организации безопасного движения. Сделать на одной улице велодорожку - неплохо, но до нее еще нужно доехать!» - пояснила гость студии.