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Верхний слой асфальта на Рижском проспекте планируют уложить этой осенью

Верхний слой асфальта на Рижском проспекте в Пскове планируют уложить этой осенью. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин в Instagram.

Фото здесь и далее: Борис Елкин в Instagram

«Как уже многие заметили, на проезжей части не хватает верхнего слоя асфальта. Если позволят погодные условия – он будет уложен этой осенью. Но для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, решили, не дожидаясь завершения работ, нанести разметку», - отметил Борис Елкин после контрольного выезда на Рижский проспект.

Он подчеркнул, что изменения в организации движения позволят разгрузить Дальнее Завеличье в часы пик.

«На участке между улицами Шестака и Юбилейной расширена проезжая часть и смещена ось дороги. При движении в сторону центра города теперь 4 полосы, 2 из них предназначены для проезда в прямом направлении. В сторону улицы Западной выделена отдельная полоса для автобусов. В ближайшее время закрепим изменения дорожными знаками. Но удобство уже оценили автолюбители», - подчеркнул исполняющий полномочия сити-менеджера и поблагодарил за инициативу общество «Убитые дороги Пскова».

По его словам, в этом году приведут в порядок тротуары по обеим сторонам дороги от улицы Юбилейной до Рокоссовского. До улицы Балтийской обновлять тротуары продолжат в следующем.

«Ремонт проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Контракт подписан на 2 года, но большую часть работ подрядчик завершит в этом году. Работы идут с опережением графика. Главное - не сбавлять темп!» - заключил Борис Елкин.