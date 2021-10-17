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Концепцию развития велотранспортной системы разрабатывают в Пскове

Началась разработка концепции развития велотранспортной системы Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работу по контракту с управлением городского хозяйства проводит подрядная организация - ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». Концепция направлена на создание единой, связанной и безопасной велосипедной сети, а также формирование сбалансированной транспортной мультимодальной системы города для комфортного передвижения жителей.

Подрядчику предстоит проанализировать транспортную инфраструктуру Пскова и определить возможность организации сети велодорожек. Концепция будет учитывать существующие велодорожки и ранее запроектированные, но пока не реализованные. Будет рассмотрена возможность как использования существующих тротуаров и проезжей части, так и капитального строительства велодорожек. С учетом полученных данных будут проработаны изменения в схеме организации дорожного движения.

Взаимодействие подрядчика с профильными комитетами администрации города, органами власти, городскими организациями и общественностью обсудили на совещании в управлении городского хозяйства. Заместитель начальника УГХ Александр Грацкий поручил подрядной организации отдельно проработать возможность создания велодорожек на мостах 50-летия Октября и Александра Невского. Кроме того, необходимо учесть технические условия организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть и сохранить в городе имеющиеся зеленые насаждения.

Отчетную документацию подрядная организация должна предоставить до 25 декабря.

Добавим, что в первую очередь велодорожки появятся на существующих тротуарах, где не нужны планировочные работы. На них нанесут разметку и установят соответствующие знаки. Ожидается, что эту работу проведут в 2022 году.