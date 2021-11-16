АвтоМир / Дороги

Борис Елкин проверил ход реконструкции улицы Поземского

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис посетил площадку 2-го этапа реконструкции улицы Леона Поземского 18 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, он осмотрел участок улицы Советской набережной, за «Шведской горкой», на неудовлетворительное состояние которой жалуются жители соседних домов.

Сейчас на этом месте завершаются работы по устройству локального очистного сооружения. Борис Елкин поручил подрядной организации совместно с УГХ в ближайшее время привести в порядок этот отрезок дороги, а также рассмотреть возможность установки временных ограждающих конструкций проезжей части со стороны крутого склона на зимний период.

Кроме того, для удобства жителей дома №44 по улице Леона Поземского и близлежащих домов будет организован временный проезд в створе улицы Александра Невского.

В течение двух недель археологи планируют завершить раскопки на участке от церкви Варлаама Хутынского до улицы Набат. Затем подрядчик приступит к работам к переустройству наружных сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации на этом участке.

Заказчиком работ выступает управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова, подрядная организация – ООО «ЭГЛЕ». Срок завершения работ – 1 декабря 2022 года.