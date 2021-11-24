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Более 180 тысяч рублей штрафа заплатит дорожный подрядчик в Палкинском районе

Более 180 тысяч рублей штрафа заплатит подрядчик за несвоевременный ремонт дорог в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении за несвоевременное исполнение муниципального контракта, заключенного в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Установлено, что по результатам электронного аукциона 26 декабря 2020 года администрация Палкинского района заключила с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение ремонта на автомобильных дорогах Палкинского района. Срок проведения работ по одному объекту установлен до 28 июня 2021 года, а по другому – до 19 июля 2021 года.

Вместе с тем на момент проверки, проведенной в конце июля текущего года, прокурор района установил факт неисполнения в полном объеме условий контракта. Это повлекло нарушение прав граждан на безопасное дорожное движение неопределенного круга лиц и создало реальную угрозу жизни и здоровью людей. Материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по существу, отметили в надзорном ведомстве.

По постановлению прокурора района директора организации привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 186 693 рубля 44 копейки.