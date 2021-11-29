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Около 30 единиц спецтехники задействовано в уборке Пскова от снега

Около 30 единиц спецтехники задействовано в уборке Пскова от снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Улицы обработаны противогололедными материалами. Сейчас подрядчики чистят проезжую часть и тротуары. Уборка города находится на личном контроле главы администрации города Пскова Бориса Елкина.

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«Просим водителей и пешеходов быть внимательнее и аккуратнее при передвижении по городу», - обратились к жителям и гостям Пскова в администрации.

Там также добавили, что вечером 29 ноября и весь день 30 ноября ожидается сильный снегопад. В связи с неблагоприятным прогнозом по поручению главы администрации города количество спецтехники будет увеличено.