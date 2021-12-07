АвтоМир / Дороги

Более 200 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год

Около 212 километров дорог отремонтировали в Псковской области в 2021 году с привлечением средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и дополнительного финансирования из федерального бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Около 187 километров - на трассах регионального значения и около 25 километров дорог Псковской городской агломерации. В общей сложности на эти цели направили более 2,6 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов.

Изначально планировалось отремонтировать около 170 км дорожного полотна. Увеличение объемов связано с экономией денег, образовавшейся на электронных торгах, а также благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в размере 500 миллионов рублей.

Среди обновленных региональных объектов самый крупный этого года - дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Дорожное покрытие восстановили на нескольких участках: от 34-го до 41-го км, от 86-го до 100-го км, от 100-го до 103-го км, от 103-го до 114-го, от 114-го до 123-го км, от 123-го до 132-й км.

Благодаря предоставлению дополнительных средств из федерального бюджета приведено в порядок более 11 километров дороги Шимск - Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе. Дорога начинается на границе Псковской и Новгородской областей и связывает две федеральные трассы Р-56 и Р-23. Это кратчайший путь из Пскова в Великий Новгород. Согласно контракту, на участке дороги с 62-го по 69-й км работы должны завершиться до 15 июля 2022 года, а на участке с 69-го по 74-й км – до 28 июля 2023 года.

Однако подрядная организация выполнила весь объем работ уже в этом году благодаря дополнительно выделенным денежным средствам в размере более 120 миллионов рублей из федерального бюджета. Общая стоимость ремонта из областного и федерального бюджетов составила более 209 миллионов рублей.

Кроме того, ввели в эксплуатацию более 7 километров дороги Остров – Новоржев, около 8 километров дороги Неелово-Кудина Гора – Печоры, более 10 километров трассы Порхов – Успенье, более 6 километров участка дороги Старый Изборск – Палкино – Остров, более 12 километров трассы Пушкинские Горы – Локня по нацпроекту и 7,6 километров приграничной дороги в Невельском районе.

Также отремонтировали участок дороги 2,2 километра, ведущий до деревни Толбица, где располагается причал для катеров, который связывает путь с Талабскими островами и 4,35 километра Пушкиногорского шоссе, дорога является альтернативным путем в поселок Пушкинские Горы. Введена в эксплуатацию дорога к новому мосту через Кебь общей протяженностью около 5 км.

Кроме того, завершили исполнение контракта по ремонту участков трассы Великие Луки – Усвяты в Псковской области общей протяженностью более 25 километров. Это второй по крупности объект национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе в этом году.

Деревня Писковичи в Псковском районе тоже преобразилась благодаря дорожному нацпроекту. Обновили дорогу и пешеходную зону, где расположены социальные учреждения: школа, детский сад, спорткомплекс и культурно-досуговый центр.

Большой объем дорожных работ выполнили в областном центре. Один из самых крупных объектов дорожного нацпроекта в Пскове введен в эксплуатацию досрочно - улица Чудская.

Также привели в нормативное состояние участок улицы Инженерной, между улицами Индустриальной и Алтаева, а также весь дублер дороги вдоль жилых домов: от №12 до №100, который не ремонтировался более 30 лет. Отремонтировали улицу Бастионную, Трохина, Алтаева, площадь Победы, Октябрьский проспект, Октябрьскую площадь и площадь Ленина.

За счет средств федерального бюджета приступили к ремонту улицы Коммунальной. В этом году отремонтировали участок протяженностью 1,658 километров. Работы по ремонту улицы продолжат в 2022 году. Кроме того, среди переходящих на 2022 год объектов - улица Кузбасской Дивизии, Рижский проспект и улица Труда.