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Более 200 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2022 году

Более 200 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В числе значимых, транспортно-востребованных объектов для ремонта:

автодорога граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск (протяженностью 11,229 км),

автодорога Великие Луки - Усвяты в Куньинском, Усвятском районах (протяженностью 16,03 км)

автодорога Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье (протяженностью 14,742 км).

В план также вошли:

ремонт участков автодороги Новгородка - Пушкинские Горы (протяженностью 12,0 км),

ремонт автодороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Белоруссия (протяженностью 19.0 км).

ремонт участка автодороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево в Гдовском районе (протяженностью 11,054 км),

ремонт автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров в Палкинском районе (протяженностью 13,52 км) и другие.

Кроме того, планируется продолжить работы по приведению в нормативное состояние участков улично-дорожной сети и дорог местного значения, вошедших в Псковскую городскую агломерацию. В Пскове это:

ремонт Рижского проспекта (на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской),

ремонт улицы Труда (участок от дома №4 по улице Труда до улицы Текстильной) и другие.

Также в планах отремонтировать автодороги:

Горохово - Забелино в Печорском районе (протяженностью 7,1 км),

Изъядиново - Юрчане в Островском районе (протяженностью 6,35 км),

Палкино - Харино в Палкинском районе (протяженностью 3,063 км).

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, началась в 2019 году, напомнили в профильном комитете.