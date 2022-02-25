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В Псковской области продолжится ремонт дорог к социальным и туристическим объектам

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству продолжит ремонт дорог к социально значимым и туристическим объектам Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новый дорожный сезон обещает быть не менее насыщенным, чем предыдущие. В 2022 году в Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут обновлены дороги, ведущие к школам, детским садам, медпунктам, а также к туристическим местам. Всего в порядок приведут 11 таких объектов, в 2021 году их было 8, сообщили в комитете.

«При формировании "дорожной карты" мы в первую очередь обращаем внимание на интенсивность движения, состояние дорожного полотна и наличие социальных и туристических объектов», — подчеркнул и. о. председателя комитета Станислав Стармолотов.

Так, в этом году будут отремонтированы:

участок автодороги Пушкинские Горы - Локня в Бежаницком и Локнянском районах, включая ремонт моста через реку Локня – один из подъездов к фельдшерско-акушерскому пункту в деревне Фишнево;

участок автодороги «граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск» от нулевого до 23 километра, где расположен Областной дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики;

участок автодороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье от 100 до 149 километра, в том числе мост через реку Куна в Гдовском районе Псковской области, где расположена общеобразовательная Добручинская школа;

участок автодороги Новгородка - Пушкинские Горы от нулевого до 24 километра, ведущий к медпункту в деревне Рубилово;

участок автодороги в Дедовичском районе на дороге Порхов - Успенье, на котором расположен Центр социального обслуживания Дедовичского района;

участки трассы Кятицы - Низовицы - Самолва - Пнево в Гдовском районе, которая ведет к мемориальному комплексу «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва».

автодорогу Печоры - Залесье - Олохово в Печорском районе, ведущая к музею народности сето;

автодорогу Старый Изборск - Палкино - Остров в Палкинском районе, на которой расположена Палкинская средняя общеобразовательная школа;

автодорогу Заполье - Гдов в Плюсском районе, ведущая к Лядской средней общеобразовательной школе;

автодорогу Остров-Вышгородок-граница с Латвийской Республикой в Пыталовском районе, где находится сразу несколько социально значимых объектов: детский сад «Колобок», филиал детского сада №1 города Пыталово и Вышгородецкая основная школа, филиал Гавровской средней школы;

автодорогу Дедовичи - Дно - Костыжицы в Дновском районе, которая станет подъездом к медпункту в деревне Юрково.

На перечисленных объектах заменят асфальтобетонное покрытие, бортовой камень, проведут ремонт существующих тротуаров, восстановление зеленой зоны, а также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, уточнили в комитете.