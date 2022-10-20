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В Пскове заключен контракт на разработку проектной документации строительства велодорожек

В Пскове заключен контракт на разработку проектной документации строительства связанной велосипедной инфраструктуры, а также концепции устойчивого развития велотранспортной системы Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Работой займется подрядная организация АО «Петербургские дороги». Основанием для проектирования станет разработанная в 2021 году концепция развития велотранспортной системы города Пскова. Протяженность проектируемой велодорожной сети составит более 88 километров.

Согласно контракту, работу подрядной организации разделят на 4 части. В первую очередь специалисты разработают проектные решения устройства велосипедных дорожек в парковых зонах по предоставленному адресному перечню, в который входит 6 адресов.

Затем подрядчику предстоит запроектировать устройство велосипедных дорожек без внесения изменений в покрытие улично-дорожной сети на 20 городских улицах со сроком реализации в 2023 году.

Далее будут разработаны проектные решения устройства велосипедных дорожек без внесения изменений в покрытие улично-дорожной сети со сроком реализации в 2026 и 2030 годах. В адресный перечень входит порядка 78 адресов и разработка более 50 километров велодорожек.

На завершающем этапе подрядная организация разработает проект строительства велосипедных дорожек на 18 городских улицах с учетом разработки трасс прохождения велодорожек, проектов обустройства дорожных покрытий, благоустройства прилагающих территорий и размещения объектов велосипедной инфраструктуры.

Кроме того, специалистам предстоит предусмотреть комплексные решения, предусматривающие интеграцию элементов велоинфраструктуры в пространство города. Это велопарковки, подножки ожидания, пункты мелкого ремонта и подкачки шин, пункты велопроката, пункты проката средств индивидуальной мобильности. Также предусмотреть комплексную систему благоустройства территории: единые системы навигации, пиктограммы (указатели, информационные стенды и т.д.) и мероприятия, обеспечивающие безопасность всех решений.

Завершить проектирование необходимо до 30 июня 2023 года. Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Финансирование осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Псковской области и средств из бюджета города в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».