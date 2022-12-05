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Дефицит строительного песка сформировался в Псковской области

Дефицит строительного песка сформировался в Псковской области. Об этом заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Владимир Кузь рассказал о сложностях, с которыми встретился подрядчик при реконструкции улицы Яна Фабрициуса в Пскове.

«Подрядчик сталкивался с кучей проблем. У нас на сегодняшний день в Псковской области огромная проблема с песком, казалось бы, с песком. То есть у нас есть ряд карьеров, но в них уже нет песка. И, насколько я знаю, подрядчик месяц искал песок определённой фильтрации, чтобы он уплотнялся, чтобы был именно в проектных отметках», - заметил Владимир Кузь.