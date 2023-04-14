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Александр Котов призвал исходить из интенсивности движения при планировании ремонтов дорог

Обращать внимание на интенсивность движения при планировании ремонтов дорог призвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на сессии регионального парламента 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Когда составляете план работ в рамках дорожного фонда, мне кажется, надо исходить из интенсивности движения и использовать это в качестве приоритета. В первую очередь нужно поддерживать в нормативном состоянии дороги, связывающие районные центры с областным, а потом уже, когда они будут в хорошем состоянии, уходить в глубину», – выступил Александр Котов.

Спикер регионального парламента попросил уделить внимание и дорогам с песчано-гравийным покрытием. «Как правило, на этих дорогах находятся школьники. Имейте это ввиду на будущее. По поводу федеральной автодороги Великие Луки – Локня. Ямочный ремонт не спасет. Если считаете нужным, можем подготовить обращение в Росавтодор или куда-то еще, чтобы обратили внимание на состояние дороги и включили в план. Хотя бы на следующий год. Там точно требуется капитальный ремонт», – сказал он.

«Такое обращение лишним не будет», - согласился Станислав Стармолотов.