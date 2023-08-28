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Завершен ремонт дороги Остров - Новоржев

В Новоржевском районе завершен ремонт участка автомобильной дороги Остров - Новоржев общей протяженностью 9,4 км (км 63+380 – км 72+788). Объект введен в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Участок проходит через ряд населенных пунктов и обеспечивает проезд местных жителей к ФАПу, расположенному в деревне Стехново Новоржевского района.

Ремонт трассы осуществлялся в два этапа: в прошлом году специалисты ГБУ ПО «Псковавтодор» отремонтировали и ввели в эксплуатацию 5,4 км трассы, в этом году в нормативное состояние дорожники привели еще 4 км.

«В ходе ремонта отремонтировано изношенное дорожное полотно, выполнены работы по восстановлению укрепленной части обочин и виражей, водоотвода с проезжей части, укреплены обочины. Также отремонтированы пересечения и примыкания, водопропускные трубы. В двух населенных пунктах, деревне Губкино и деревне Осинкино, в нормативное состояние приведены остановочные комплексы. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком нанесена дорожная разметка. Стоимость – более 144 млн рублей, средства выделены из областного бюджета», - рассказали в комитете.