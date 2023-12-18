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Все дороги в Логозовской волости почищены, заявили в администрации

Дороги почистили от снега в Логозовской волости Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации сельского поселения.

«На данный момент все дороги почищены. Стараемся все чистить, у нас улиц много. Появляются и новые. Стараемся убирать все», - рассказали в администрации поселения.

Ранее в редакцию обратились местные жители. Они уточнили, что в волости есть проблема по уборке снега. Также, по их словам, ответы на сообщения об уборке снега они не получали.

В администрации Логозовской волости уточнили, что в социальной сети «ВКонтакте» есть диалог с жителями поселения. «Если нам задают вопросы - мы обязательно отвечаем», - уточнили в администрации.