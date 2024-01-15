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В Пскове перекроют часть улицы Вокзальной

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 56 по Октябрьскому проспекту, при движении от Крестовского шоссе в сторону улицы Льва Толстого, закроют в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение будет действовать с 17 по 31 января с 8:00 до 18:00 в связи с проведением дорожных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.