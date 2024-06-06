АвтоМир / Дороги

Движение ограничат на дороге Плюсса – Погорелово для замены водопропускной трубы

Временное ограничение движения введут на участке автомобильной дороги Плюсса – Погорелово в Плюсском районе 10 июня с 10:00 до 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Карта здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Движение ограничат на участке км 5+350 (50 м после поворота на деревню Бутырки).

В связи с аварийным состоянием водопропускной трубы на участке дороги будут проведены работы по ее замене.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - добавили в комитете.