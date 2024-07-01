Пешеходный мост через реку Великую в Опочке закроют на ремонт с 22 июля

Движение по пешеходному мосту через реку Великую в Опочке (ориентир – улица Кутузова) будет временно закрыто на ремонт с 22 июля, сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
Планируется заменить деревянный настил, покрасить элементы моста и отремонтировать ступеньки. После завершения ремонтных работ движение по мосту будет восстановлено.
Юрий Ильин призвал местных жителей заранее продумать альтернативные маршруты передвижения или обходы этого участка дороги.