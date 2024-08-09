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Две центральные улицы в Опочке отремонтировали по нацпроекту

Две центральные улицы в Опочке отремонтировали по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото здесь и далее: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Специалисты обновили участок автодороги Опочка – Невель до границы с Республикой Беларусь (Р-23), который проходит по улице Коммунальной и улице Ленина в Опочке.

Здесь расположены автовокзал, парк, педагогический колледж и здание местной администрации. Всего к нормативу привели более 2 км дороги. На эти цели было выделено 93 миллиона рублей из федерального бюджета.

Объект введен в эксплуатацию без замечаний, отметил губернатор.