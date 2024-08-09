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Ко Дню Знаний подготовили Псков сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

Подготовку города ко Дню Знаний провели сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп», занимающиеся содержанием улично-дорожной сети Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники провели уборку обочин и тротуаров с применением спецтехники и стрижку газонов. ООО «СитиИнвестГрупп» продолжает в ежедневном режиме следить за состоянием улично-дорожной сети города. Специалистами компании был произведен ямочный ремонт щебнем на некоторых улицах Пскова.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: