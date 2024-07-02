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АвтоМир / За рулём

Военные и члены их семей будут получать компенсацию за использование личного автомобиля

09.09.2024 10:41|ПсковКомментариев: 0

Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например, в командировках или отпусках. Постановление об этом подписано, сообщается в Telegram-канале правительства Российской Федерации.

Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». Но процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована. До сих пор военнослужащие получали ее только за поездки в поезде или самолете, предоставив в качестве подтверждения проездные документы.

Непосредственно порядок возмещения расходов за пользование автомобильным транспортом будут определять МВД, министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.

Теги: #военные
Источник: Псковская Лента Новостей
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