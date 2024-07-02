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АвтоМир / За рулём

Стали известны самые распространенные ошибки при сдаче на права

07.09.2024 10:20|ПсковКомментариев: 0

Наиболее частые ошибки при сдаче практического экзамена на водительские права в России — нарушение дорожной разметки и вовремя не включенный указатель поворота, рассказали в пресс-центре МВД.

«При сдаче практического экзамена мониторинг допущенных ошибок кандидатов в водители показал, что к наиболее частым отнесены: нарушил требования дорожной разметки, не включил сигнал указателя поворота, не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество», — говорится в ответе министерства на запрос агентства.

В российской полиции отметили, что сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, при парковке параллельно тротуару при движении задним ходом, пишет РИА Новости

В России с первого апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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