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Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшим малолетним ребенком в Псковском районе

Прокуратура области контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Псковском районе 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в Псковском районе возле поворота на деревню Луни произошло лобовое столкновение автомобилей Skoda и Chevrolet Lacetti. В результате пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний 2021 года рождения.

Принятие процессуального решения поставлено на контроль в прокуратуре области.

Напомним, четверо взрослых и ребенок были госпитализированы.