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Бесплатный автобус для пациентов и их родственников запустили из Невеля в Великие Луки

Бесплатный медицинский автобус запустили из Невеля в Великие Луки. Рейс создали специально для пациентов, которым необходима консультация или госпитализация в великолукские медицинские учреждения.

Медицинским автобусом смогут воспользоваться пациенты невельской больницы, которым требуются специалисты, отсутствующие в Невеле, а по согласованию с главным врачом - близкие родственники больных, находящихся на лечении в медицинских учреждениях в Великих Луках, пишет «МК в Пскове».

Автобус отправляется от невельской больницы каждые вторник и пятницу в 8.30, в 15.00 автобус возвращается из Великих Лук в Невель.

Пассажиры должны иметь маски и необходимые сопроводительные документы.