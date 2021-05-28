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Автобусы изменят маршруты движения на улице Труда в Пскове

Автобусы изменят маршруты движения на улице Труда в Пскове. Об этом сообщается на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

«В связи с проведением дорожных работ на улице Волкова в период с 6:00 29 мая до 6:00 30 мая автобусы городских и пригородных автобусных маршрутов, проходящих по улице Труда города Пскова, при движении от остановки «Школа №12» к центру города следуют до перекрестка с улицей Школьной, далее до улицы Олега Кошевого, налево по улице Леона Поземского к площади Ленина по маршруту», - уточнили в «Псковпассажиравтотрансе».

Посадку и высадку пассажиров организуют у дома №19 на улице Школьной.

В обратном направлении движение будет проходить без изменений.