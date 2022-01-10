←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не запустить автомобиль
Почему нужно менять резину сейчас?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Что русскому хорошо то китайцу...
в МРЭО Живая очередь
Правила замены масла
Кто на чем экономит при обслуживании?
Какой автомобиль надежнее?
Остановку? Да пусть переносят
Все ограничения движения
Чем опасен дождь для авто
Узнаешь себя?
Кольцо с дровяником
ещё Общественный транспорт 10.01.2022 10:0021 В Пскове подорожал проезд в автобусах 12.01.2022 12:380 C 17 января в Пскове увеличится стоимость проезда в маршрутках 11.01.2022 14:434 Новые цены на проезд в псковских автобусах прокомментировали в дорожном комитете 10.01.2022 10:0021 В Пскове подорожал проезд в автобусах 30.12.2021 18:100 Великолучан предупредили об изменениях в новогоднем расписании автобусов 30.12.2021 11:4013 Стоимость проезда в автобусах в Пскове вырастет с 10 января
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

C 17 января в Пскове увеличится стоимость проезда в маршрутках

12.01.2022 12:38|ПсковКомментариев: 0

C 17 января в Пскове увеличится стоимость проезда в маршрутках. Как сообщили в ООО «Автэкс», изменяется стоимость перевозки пассажиров и багажа по маршрутам 52, 54 и 360. Цена билета составит 30 рублей.

Напомним, стоимость проезда в городских автобусах в Пскове основного пассажирского перевозчика «Псковпассажиравтотранс» увеличилась с 10 января. Тариф за одну поездку за наличный расчет составляет 31 рубль, банковской картой или мобильным телефоном - 31 рубль. При использовании транспортных карт стоимость колеблется от 27 до 29 рублей, в зависимости от количества поездок.

В декабре комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области утвердил предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа Пскова. Предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составил 31 рубль.

Причинами повышения цен на проезд стали рост стоимости топлива, горюче-смазочных материалов, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

Вслед за государственным перевозчиком стоимость проезда изменили частные компании. Так, в маршрутных автобусах №55 стоимость проезда уже повышена до 30 рублей.

Теги: #тарифы #автобусы #маршрутка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.01.2022, 13:310 В Пскове начали проектировать новые дороги на выезде из города в сторону Гдова 12.01.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» со Станиславом Стармолотовым 12.01.2022, 12:380 C 17 января в Пскове увеличится стоимость проезда в маршрутках 12.01.2022, 10:350 Пьяного водителя ВАЗа остановили на Троицком мосту в Пскове
12.01.2022, 10:110 Устройства дороги к могиле выдающегося ученого Василия Татищева добился псковский историк 12.01.2022, 09:320 Водитель «Киа» пострадал в результате ДТП в Стругокрасненском районе 12.01.2022, 08:352 Госдума поддержит законопроект о дистанционном медосмотре водителей 11.01.2022, 17:040 За три тысячи километров дорожной разметки в Псковской области заплатили 90 млн рублей
11.01.2022, 15:414 В Пскове планируют продлить Гаражный проезд 11.01.2022, 15:181 Световая конструкция на улице Инженерной вводит водителей в заблуждение - Борис Елкин 11.01.2022, 14:434 Новые цены на проезд в псковских автобусах прокомментировали в дорожном комитете 11.01.2022, 14:280 О преимуществах электронных заявлений напомнили в псковском ГИБДД
11.01.2022, 14:130 Шесть пьяных водителей попались псковским полицейским в новогодние праздники 11.01.2022, 14:070 В Пскове ускорят ямочный ремонт на Ольгинском мосту 11.01.2022, 13:261 Ряд псковских подрядчиков оштрафуют за ненадлежащую содержание улиц Пскова в новогодние выходные 11.01.2022, 13:100 Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
11.01.2022, 12:570 Светофоры на четырех перекрестках в Пскове оборудовали бело-лунными секциями 11.01.2022, 10:100 Совершившему ДТП на остановке в Гдовском районе водителю стало плохо 11.01.2022, 09:500 Молодой человек пострадал в ДТП в Псковском районе 10.01.2022, 21:020 Автобус и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Пскове
10.01.2022, 20:390 Более 10 пешеходных переходов в Пскове оборудовали новыми светильниками 10.01.2022, 19:430 Водитель «Рено» врезался в стоящий автомобиль в Гдовском районе, пострадала пассажирка 10.01.2022, 19:190 В Палкинском районе насмерть сбили женщину  10.01.2022, 17:300 Движение на участке улицы Заслонова перекроют в Великих Луках
10.01.2022, 16:450 Автомобиль съехал в кювет в Гдовском районе 10.01.2022, 16:180 Женщина пострадала в ДТП в Печорском районе 10.01.2022, 15:050 Более 80 нетрезвых водителей задержали в Псковской области в праздничные выходные 10.01.2022, 12:220 По факту ДТП с пострадавшим ребенком в Стругокрасненском районе возбудили дело
10.01.2022, 10:224 Режим работы светофора на Октябрьском проспекте в Пскове изменят 10.01.2022, 10:0021 В Пскове подорожал проезд в автобусах 10.01.2022, 08:160 МЧС предупредило псковичей о тумане с видимостью до 500 м 10.01.2022, 07:012 В России вступил в силу закон о тюремном сроке для лихачей на дорогах
09.01.2022, 20:010 В Великих Луках девушка-водитель устроила ДТП на перекрестке улиц Дружбы и Гоголя 09.01.2022, 19:036 С 10 января в России усилят ответственность для лихачей на дорогах 09.01.2022, 09:4110 В Пскове заработал светофор на Октябрьской площади 08.01.2022, 12:002 Автомобиль врезался в ель в Пскове и перевернулся
07.01.2022, 20:203 Автолюбители обратили внимание ГИБДД на неосвещенные «зебры» у псковской школы 06.01.2022, 20:023 Парковаться надолго в безлюдных и неосвещенных местах не советуют псковичам 06.01.2022, 13:173 Шесть человек пострадали в результате ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель 05.01.2022, 20:051 Пассажир пострадал в ДТП в Псковском районе
05.01.2022, 15:050 Туристический автобус с пассажирами съехал в кювет в Гдовском районе 04.01.2022, 21:410 Два ребенка госпитализированы после ДТП на трассе Петербург - Псков 04.01.2022, 16:150 Названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году 04.01.2022, 11:572 ГИБДД призывает псковичей не оставлять детей без присмотра во дворах
04.01.2022, 09:540 ГИБДД: В перечень документов при регистрации транспорта вносятся изменения 04.01.2022, 08:580 В псковском ГИБДД сообщили о графике работы регистрационно-экзаменационного отдела 03.01.2022, 18:220 В перевернувшемся в Беларуси автобусе пострадал 41 россиянин 03.01.2022, 10:500 Наезд на пешехода назвали в ГИБДД в числе самых распространенных ДТП
02.01.2022, 19:502 Попавший в ДТП под Псковом водитель скорой помощи был пьян 02.01.2022, 17:570 Перевозящий пациента автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Псковском районе 01.01.2022, 17:451 Смертельное ДТП произошло в Великих Луках 31 декабря 01.01.2022, 14:200 ДТП произошло на улице Труда в Пскове
01.01.2022, 11:251 Елку из автомобилей выложили в Дно. ВИДЕО 31.12.2021, 18:500 ДТП с автобусом произошло в Печорском районе 31.12.2021, 15:350 Женщина попала в ДТП в Псковском районе, в машине были два ребенка 31.12.2021, 13:531 Легковой автомобиль съехал в кювет в Псковском районе
31.12.2021, 13:160 Водитель «Ниссана» врезался в грузовик на улице Труда в Пскове и получил травмы 31.12.2021, 10:510 В ГИБДД разъяснили, как псковичам будут оказываться госуслуги в праздники 30.12.2021, 21:290 Необычный дорожный инспектор встречал водителей на Октябрьской площади в Пскове 30.12.2021, 20:452 Автомобиль врезался в столб на Рижском проспекте в Пскове
30.12.2021, 18:100 Великолучан предупредили об изменениях в новогоднем расписании автобусов 30.12.2021, 15:410 Два автомобиля столкнулись перед мостом Александра Невского в Пскове 30.12.2021, 11:4013 Стоимость проезда в автобусах в Пскове вырастет с 10 января 30.12.2021, 11:040 В России предлагают ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
30.12.2021, 10:180 ВАЗ перевернулся в Невельском районе, водитель покинул место ДТП 30.12.2021, 09:380 Автомобиль насмерть сбил женщину на дороге Порхов - Дно 29.12.2021, 20:383 Качество асфальта на отремонтированных по нацпроекту дорогах проверяют в лаборатории 29.12.2021, 19:220 Почти 20 км дорог отремонтировали в Пскове в 2021 году
29.12.2021, 18:381 Согласован эскиз пешеходного моста через реку Пскову 29.12.2021, 18:242 Два ДТП произошло на мосту Александра Невского в Пскове 29.12.2021, 15:260 Фотофакт: В Пскове включили новый пешеходный светофор на проспекте Энтузиастов 29.12.2021, 13:310 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Коммунальная - Западная в Пскове
29.12.2021, 11:450 Пьяного тракториста задержали в Острове 29.12.2021, 10:540 Прокуратура узнала о трудном пути ребенка до школы в Пушкиногорском районе 29.12.2021, 10:521 Светофор не работает на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове 29.12.2021, 10:391 Движению на проспекте Энтузиастов в Пскове мешают два ДТП
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.