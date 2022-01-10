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C 17 января в Пскове увеличится стоимость проезда в маршрутках

C 17 января в Пскове увеличится стоимость проезда в маршрутках. Как сообщили в ООО «Автэкс», изменяется стоимость перевозки пассажиров и багажа по маршрутам 52, 54 и 360. Цена билета составит 30 рублей.

Напомним, стоимость проезда в городских автобусах в Пскове основного пассажирского перевозчика «Псковпассажиравтотранс» увеличилась с 10 января. Тариф за одну поездку за наличный расчет составляет 31 рубль, банковской картой или мобильным телефоном - 31 рубль. При использовании транспортных карт стоимость колеблется от 27 до 29 рублей, в зависимости от количества поездок.

В декабре комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области утвердил предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа Пскова. Предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составил 31 рубль.

Причинами повышения цен на проезд стали рост стоимости топлива, горюче-смазочных материалов, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

Вслед за государственным перевозчиком стоимость проезда изменили частные компании. Так, в маршрутных автобусах №55 стоимость проезда уже повышена до 30 рублей.