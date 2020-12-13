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Новый штраф для автомобилистов введен в России

Федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге, вступил в силу в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: avtoclad.ru

КоАП дополнен новой статьей 12.21.4 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

За подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей — в размере 1,5 тысяч рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.

Также, если нарушение зафиксировали средствами фото- и видеофиксации несколько раз за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2021 года на российских дорогах появится новый знак, предупреждающий автомобилистов о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Знак «Фотовидеофиксация» будут устанавливать на автодорогах вне населенных пунктов в 150-300 метрах от начала снимаемого участка трассы, а также на въездах в поселения. Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.