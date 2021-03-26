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Межрайонные штрафстоянки могут появиться в Псковской области

Межрайонные штрафстоянки могут появиться в Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 31 марта на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения обсуждался вопрос об организации спецстоянок для хранения и перемещения задержанных транспортных средств, а также транспорта, получившего технические повреждения в результате ДТП.

Сейчас они есть не во всех районах Псковской области. В нескольких муниципалитетах нет эвакуаторов, и это приводит к ряду сложностей. Так, водители в случае ДТП вынуждены использовать услуги коммерческих эвакуаторов. Начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов предложил изучить возможность организации спецстоянок на базе филиалов «Псковпассажиравтотранса» либо дорожных организаций.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкина назвал вопрос спецстоянок «тяжелым». По его словам, штрафстоянки, действительно, есть не во всех районах. Коммерческие структуры не хотят заниматься этой деятельностью. В некоторых районах это коммерсантам невыгодно. Использовать площадки госпредприятий не везде возможно. Борис Елкин предложил главам районов поискать тех, кто готов заняться организацией спецстоянок.

Губернатор Михаил Ведерников согласился с предложением председателя комитета по транспорту. По его словам, надо проработать возможность создавать «межрайонные» штрафстоянки. «Если это две машины в год, никакой экономики не будет», - заметил он и высказался за привлечение ИП с упрощенной системой налогообложения для этой деятельности. Дополнительную нагрузку на пассажирские предприятия следует исключить, они и так нуждаются в господдержке, добавил глава региона.