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В ГИБДД предупредили о приближении опасного периода на дорогах для детей

На окончание лета приходится пик дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В ведомстве пояснили, что дети, проведя за городом две недели, теряют навыки перехода перекрестков, забывают, что проезжую часть улицы нужно пересекать только по обозначенному пешеходному переходу, что ни в коем случае нельзя переходить улицу перед близко идущим транспортом, неожиданно появляться на проезжей части из-за стоящего у обочины транспорта. По словам специалистов, правила эти довольно простые, но детям свойственна беспечность, которая иногда заканчивается трагически.

«Уважаемые родители, каждый день напоминайте ребенку правила безопасного поведения на дороге. Объясните ребенку, что играть в прятки между автомобилей опасно. Водитель в зеркала заднего вида не увидит спрятавшегося за бампером малыша. Играя в догонялки, он не должен покидать пределы детской площадки», - обратились в ведомстве к жителям региона.

В ГИБДД рассказали, что зачастую наезды на детей во дворах происходят из-за того, что дети выбегают на дорогу во дворах из-за кустов и гаражей. Жителей Псковской области призвали объяснить детям, что если у него укатился мячик, не нужно «бежать за ним сломя голову», а выйдя из подъезда или с детской площадки, нужно оглядеться, нет ли поблизости идущей машины.

«Расскажите, как узнать, что машина движется назад: у нее загораются задние белые фары. Наконец, купите ребенку комплект защиты: велошлем, наколенники, налокотники, перчатки. Оборудуйте велосипед катафотами и не забудьте о светоотражающих элементах в одежде», - предложили в ГИБДД.

Специалисты заметили, что безопасность во дворе во многом зависит как от внимания пешеходов, так и от соблюдения безопасности движения водителями.

«Соблюдение водителями безопасной скорости движения во внутридворовой зоне позволит немедленно остановиться при возникновении опасности. Помните, что перед началом движения задним ходом водителю следует убедиться в отсутствии детей позади автомашины, особенно если рядом находится детская площадка», - подчеркнули в ведомстве.

Жителям региона напомнили, что дети не должны оставаться без внимания взрослых уже из-за того, что за все, что с ними может случиться, в любом случае несут ответственность именно взрослые.

«Проявление взаимного уважения и вежливости, соблюдение простых правил движения помогут уменьшить риск дорожных происшествий и сделают движение по двору безопасным», - заключили в ГИБДД.