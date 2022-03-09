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Псковские инспекторы ГИБДД остановили 45 нетрезвых водителей за неделю

Псковские автоинспекторы выявили 45 нетрезвых водителей за неделю, среди них девять сели нетрезвыми за руль повторно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ГИБДД УМВД России.

Всего за неделю, с 4 по 10 апреля, сотрудники ГИБДД пресекли 1729 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. За данный период на территории области зарегистрировали 15 ДТП, в результате 26 человек получили травмы различной степени тяжести, а один человек погиб.

«Зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - отметили в УГИБДД.