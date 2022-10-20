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Исключать рискованные манёвры на дорогах посоветовали псковским водителям

Снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов призвали псковских автомобилистов в Госавтоинспекции.

Водителям следует исключать рискованные манёвры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров, говорится в рекомендациях УГИБДД УМВД России по Псковской области. И особое внимание необходимо уделять выбору оптимального скоростного режима в особенности с учетом неблагоприятных погодных условий.

«Чрезмерная самоуверенность за рулем, игнорирование требований безопасности и пренебрежительное отношение к другим участникам дорожного движения нередко приводит к самым печальным последствиям. Избежать многих проблем поможет повышение ответственности каждого участника дорожного движения», – отметили в ГИБДД.