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Более 13,5 тысяч псковских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Более 13,5 тысяч псковских школьников приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Изображение: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Олимпиада проводится уже третий год подряд и набирает все большую популярность. Так, в Псковской области в ней приняли участие и проверили свои знания 13 907 школьников 1-9 классов.

В этом году Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила на образовательной платформе Учи.ру при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 1 по 27 ноября.

«Снижение аварийности на дорогах — задача, которая заложена в национальную цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". И в особом приоритете ― детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады "Безопасные дороги", целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более 4 миллионов 458 тысяч учащихся 1-9 классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в 2022 году, что на 700 тысяч больше, чем в предыдущем», ― отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выполнить задания онлайн-состязания можно было в школе и дома вместе с родителями. По окончании мероприятия участники получили памятные сертификаты, грамоты и дипломы победителей.

Организаторами мероприятия выступили министерство транспорта РФ, министерство внутренних дел РФ совместно с министерством просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».