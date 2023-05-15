АвтоМир / Официально

Капитан полиции в преддверии каникул провел встречи в школах Псковского района

Инструктажи о соблюдении правил дорожного движения в период летних каникул с учащимися начальных классов и Середкинской средней общеобразовательной школы провел начальник ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району капитан полиции Владислав Пономарев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном отделе полиции.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Помимо этого, в Остенской средней общеобразовательной школе провели родительское собрание, в ходе которого Владислав Пономарев напомнил родителям о необходимости оказания должного внимания воспитанию детей, соблюдения ими правил дорожного движения, а также о соблюдении правил дорожного движениями родителями при перевозке детей в личном транспорте.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району ответил на все интересующие вопросы.