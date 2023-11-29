←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Официально 29.11.2023 17:250 В Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий 29.11.2023 19:000 Профилактику ДТП с участием пешеходов в Псковской области обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 29.11.2023 18:230 Почти 100% пешеходных переходов в Пскове соответствуют требованиям ГОСТ 29.11.2023 18:150 Необходимо прививать безопасное поведение на дорогах, заявили в псковской Госавтоинспекции 29.11.2023 17:250 В Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий 29.11.2023 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о профилактике ДТП с участием пешеходов в Псковской области
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

В Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий

29.11.2023 17:25|ПсковКомментариев: 0

Рост количества дорожно-транспортных происшествий фиксируют в Псковской области. Об этом сообщила инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции Елена Степанова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». 

«Если брать общую статистику, на территории Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий на 7,9%. Если говорить в абсолютных цифрах, то это 587 ДТП против 544 в 2022 году. Увеличилось и количество раненных в ДТП людей на 9,9%, но при этом количество погибших сократилось на 41,3%, то есть 54 против 92 в прошлом году. 40% - это достаточно большая цифра, и здесь можно с уверенностью сказать, что верной дорогой идем», - рассказала капитан полиции. 

В ответ на вопрос, с чем связано уменьшение количества смертельных случаев на дороге, инспектор ответила, что они связаны в первую очередь с дисциплинированностью водителей, и более высокой осознанностью молодого поколения, севшего за руль, в отношении использования ремня безопасности. 

«Использование ремня безопасности значительно снижает тяжесть последствий», - резюмировала Елена Степанова.

Теги: #статистика #госавтоинспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог от снега?
В опросе приняло участие 75 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
29.11.2023, 19:270 Техническое движение транспорта открыли на мосту через реку Череха в Псковском районе 29.11.2023, 19:000 Профилактику ДТП с участием пешеходов в Псковской области обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 29.11.2023, 18:230 Почти 100% пешеходных переходов в Пскове соответствуют требованиям ГОСТ 29.11.2023, 18:150 Необходимо прививать безопасное поведение на дорогах, заявили в псковской Госавтоинспекции
29.11.2023, 18:000 Продвинутое автострахование доступно псковичам 29.11.2023, 17:250 В Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий 29.11.2023, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о профилактике ДТП с участием пешеходов в Псковской области 29.11.2023, 14:310 В Пскове пешеход попал под автомобиль и сбежал из больницы
29.11.2023, 14:060 Движение на перекрестке улиц Гагарина и Бастионной в Пскове откроют с 1 декабря 29.11.2023, 11:510 ДТП с участием пешеходов в Псковской области станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН 29.11.2023, 10:160 Дорожная авария случилась на улице Конной в Пскове 29.11.2023, 10:001 Дороги Пскова обработали противогололедными материалами
29.11.2023, 08:200 Средний чек по автокредитам в октябре 2023-го превысил 1,5 млн рублей 28.11.2023, 21:300 Два автомобиля столкнулись на площади Ленина в Пскове 28.11.2023, 20:000 Два автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 28.11.2023, 19:310 Тротуары отремонтировали в деревне Ершово Псковского района
28.11.2023, 19:100 Движение транспорта ограничат по улице Некрасова в Пскове с 29 ноября 28.11.2023, 18:450 Жителю Печор грозит полгода тюрьмы за повторное вождение в пьяном виде 28.11.2023, 11:501 В России предложили создать велополицию для борьбы с нарушителями ПДД 28.11.2023, 09:471 «Думаете, мы спим?»: уборка снега в Пскове продолжалась всю ночь
28.11.2023, 09:152 Новый штраф ждет водителей с 1 декабря 28.11.2023, 07:359 Зарядную станцию для электромобилей устанавливают на улице Пушкина в Пскове 27.11.2023, 20:100 Первый этап конкурса «Лучший по профессии» среди водителей автобусов состоялся в Пскове 27.11.2023, 19:100 Реверсивное движение на участке федеральной дороги Р-56 введут в Порхове
27.11.2023, 16:140 Пьяный водитель наехал на световую опору в Пскове. ФОТО 27.11.2023, 11:520 Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю 27.11.2023, 10:500 Дорожники продолжают расчистку улиц Пскова от снега. ФОТО 27.11.2023, 10:420 Легковой автомобиль горел в Пскове из-за короткого замыкания
26.11.2023, 18:560 Стало известно, как подержанные автомобили подорожали в России в ноябре 26.11.2023, 14:160 Причины появления галлюцинаций за рулем назвала водителям псковская ГИБДД 26.11.2023, 10:341 ГИБДД напомнила псковским пешеходам об их обязанностях 25.11.2023, 19:400 «СитиИнвестГрупп» продолжает уборку снега в Пскове
25.11.2023, 15:001 Автомобиль с прицепом попал в ДТП на перекрестке улиц Труда и Инженерной в Пскове 24.11.2023, 21:200 Псковская ГИБДД призывает водителей воздержаться от поездок на летней резине 24.11.2023, 20:230 Движение транспорта ограничат на Троицком мосту в Пскове с 27 ноября 24.11.2023, 15:011 Специалисты «Псковавтодора» устраняют последствия снегопада в Пскове
24.11.2023, 13:041 Водитель автомобиля с летней резиной погибла на трассе Петербург – Псков. ФОТО 24.11.2023, 08:484 Последствия сильного снегопада ликвидируют псковские дорожники. ФОТО 23.11.2023, 21:200 В Госдуме предложили смягчить правила парковки у остановок 23.11.2023, 15:554 Псковская область получит еще 750 млн рублей из госбюджета на покупку пассажирских автобусов
23.11.2023, 15:050 ООО «СитиИнвестГрупп» ликвидирует последствия снегопада в Пскове 23.11.2023, 14:176 Депутат призвал не бояться поднимать стоимость проезда в общественном транспорте 23.11.2023, 11:550 Последствия снегопада ликвидируют в Великих Луках 23.11.2023, 09:280 Депутат Госдумы просит ГИБДД сократить расстояние запрета парковки у остановок
23.11.2023, 08:480 Обстановка на дорогах осложнилась в Псковской области из-за снегопада 23.11.2023, 07:401 Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто 22.11.2023, 18:010 Расписание и схема движения автобуса по маршруту №25 изменится в Пскове 22.11.2023, 17:340 Подрядчик провалил поставку битума на псковский завод из-за скачка цен
22.11.2023, 17:280 Движение транспорта перекроют на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове 22.11.2023, 15:220 Столб сбили на улице Вокзальной в Пскове 22.11.2023, 11:390 Все светофоры перестали работать на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове 22.11.2023, 10:310 Движение транспорта ограничат в областном центре на участке 3-го переулка Псковстроя
21.11.2023, 21:000 Требования ПДД напомнили полицейские великолукским студентам 21.11.2023, 19:102 Станислав Стармолотов о завершении сезона дорожных работ в Псковской области в 2023 году 21.11.2023, 17:310 Движение транспорта на мосту через ручей Сиворецкий на трассе Р-23 ограничат 22 ноября 21.11.2023, 17:200 Нетрезвый гдович угнал и разбил чужой автомобиль
21.11.2023, 16:000 «Беседка»: Игорь Сильченков о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере. ВИДЕО 21.11.2023, 13:530 Игорь Сильченков: Основная деятельность Ространснадзора – это проведение рейдовых мероприятий 21.11.2023, 12:560 Почти 40 километров трассы Опочка - граница с Республикой Беларусь отремонтировали по нацпроекту 21.11.2023, 12:130 Реестр добросовестных перевозчиков детей создал Ространснадзор
21.11.2023, 12:040 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка» о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере 21.11.2023, 10:340 Пьяный водитель попался сотрудникам ГИБДД за рулём раритетного автомобиля в Невельском районе 21.11.2023, 10:060 Пьяный водитель столкнулся с автобусом в Новосокольниках, погибла пассажир 20.11.2023, 19:141 Два автомобиля столкнулись на перекрестке возле «Акваполиса» в Пскове
20.11.2023, 17:500 Улицу Ипподромную в Пскове открыли для движения автомобилей 20.11.2023, 17:452 В Пскове водитель автомашины сбил ребенка на пешеходном переходе 20.11.2023, 17:110 «Беседка»: Станислав Стармолотов о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год. ВИДЕО 20.11.2023, 17:002 Станислав Стармолотов: В этом году мы не фиксировали укладку асфальта с нарушением технологий
20.11.2023, 16:180 Тенденция к увеличению дорожного фонда наблюдается в Псковской области - Станислав Стармолотов 20.11.2023, 15:401 Новые ограничители проезда поставят во дворе дома №7 на проспекте Энтузиастов в Пскове 20.11.2023, 15:260 Ремонт улицы Алмазной завершили в Пскове 20.11.2023, 13:580 Станислав Стармолотов: Дорожные подрядчики в этом году отработали очень неплохо
20.11.2023, 13:161 Зарплаты сотрудников «Псковпассажиравтотранса» хотят поднять до среднерыночных 20.11.2023, 13:120 Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю 20.11.2023, 13:090 Какие региональные дороги будут ремонтировать в 2024 году, рассказал Станислав Стармолотов 20.11.2023, 12:440 Станислав Стармолотов: «Псковавтодор» — надежный партнер области
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.