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В Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий

Рост количества дорожно-транспортных происшествий фиксируют в Псковской области. Об этом сообщила инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции Елена Степанова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Если брать общую статистику, на территории Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий на 7,9%. Если говорить в абсолютных цифрах, то это 587 ДТП против 544 в 2022 году. Увеличилось и количество раненных в ДТП людей на 9,9%, но при этом количество погибших сократилось на 41,3%, то есть 54 против 92 в прошлом году. 40% - это достаточно большая цифра, и здесь можно с уверенностью сказать, что верной дорогой идем», - рассказала капитан полиции.

В ответ на вопрос, с чем связано уменьшение количества смертельных случаев на дороге, инспектор ответила, что они связаны в первую очередь с дисциплинированностью водителей, и более высокой осознанностью молодого поколения, севшего за руль, в отношении использования ремня безопасности.

«Использование ремня безопасности значительно снижает тяжесть последствий», - резюмировала Елена Степанова.