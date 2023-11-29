В Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий

Рост количества дорожно-транспортных происшествий фиксируют в Псковской области. Об этом сообщила инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции Елена Степанова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
В ответ на вопрос, с чем связано уменьшение количества смертельных случаев на дороге, инспектор ответила, что они связаны в первую очередь с дисциплинированностью водителей, и более высокой осознанностью молодого поколения, севшего за руль, в отношении использования ремня безопасности.
«Использование ремня безопасности значительно снижает тяжесть последствий», - резюмировала Елена Степанова.