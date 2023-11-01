АвтоМир / Происшествия

Полицейские задержали нетрезвого водителя в Локнянском районе

Полицейские в ходе проводимых мероприятий в Локнянском районе установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге Локня – Пушкинские Горы в Локнянском районе вечером 30 октября полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что им управлял нетрезвый житель одной из деревень Локнянского района 1975 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.