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Пожилую женщину сбил на тротуаре в Пскове неустановленный водитель скутера

За 8 июля на дорогах Псковской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором травмы получил 1 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

8 июля в 10.00 у дома 19 по улице Кузбасской дивизии в городе Пскове неустановленный водитель на неустановленном скутере совершил наезд на пешехода - женщину 1941 года рождения, которая двигалась по пешеходному тротуару по мосту Александра Невского. В результате ДТП пешеход с полученными травмами самостоятельно обратилась в травмпункт.